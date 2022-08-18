Почти треть россиян ориентируется на гороскопы при принятии решений

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Около трети россиян при принятии важных решений ориентируются на астрологические прогнозы. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

Уточняется, что в исследовании приняли участие 3,2 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Так, 29 процентов россиян ориентируются на гороскопы перед принятием важных решений. При этом 13 процентов готовы пересмотреть свои планы по смене работы, 12 процентов могут отказаться от крупной сделки, 11 процентов перенесут собеседование. Каждый десятый из опрошенных заявил, что назначает важные события только на благоприятные дни.

Также 39 процентов респондентов читают астрологические прогнозы, когда случайно их видят, а два процента смотрят его на месяц вперед. Вовсе не читают прогнозы 49 процентов россиян, 13 процентов хотя бы раз делали себе персональный прогноз у астролога, передает «Газета.ру».

До этого россияне рассказали, что им нужно для счастья. Так, повышение в должности отметили 17 процентов опрошенных и такой же процент назвали премию, а для 16 процентов счастье заключается в появлении нового хобби.