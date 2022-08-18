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Самую маленькую квартиру выставили на продажу в Москве

Лейла Алиева
Город
Самую маленькую квартиру выставили на продажу в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На продажу в Москве выставили самую маленькую квартиру из продаваемых в России площадью 7,6 квадратного метра. Об этом сообщили эксперты федеральной компании «Этажи».

Уточняется, что за последние два года средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла с 64,4 до 93,1 тысячи рублей. В результате покупатели вынуждены выбирать жилье все меньшей площади.

— Мини-квартиры приобретают для временного проживания, сдачи в аренду или как стартовое жилье с перспективой быстрой выплаты ипотеки и приобретением более комфортного варианта квартиры большей площади, — отметила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По ее словам, такие квартиры особо популярны в городах с большими миграцией и туристическим потоком, а также со значительно отстающим от реальных рыночных цен на жилье уровнем дохода населения, пишут «Известия».

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве», что будет с ценами на недвижимость осенью. Он отметил, что в этот период рынок недвижимости ждет небольшая стабилизация.

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