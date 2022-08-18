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МО РФ: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МО РФ: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС 19 августа
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Власти Украины 19 августа готовят резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Это может произойти тогда, когда Украину посетит генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН). Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ планируют нанести артиллерийский удар по территории АЭС с огневой позиции в Никополе. Вину за случившееся киевский режим хочет переложить на Москву.

В МО РФ уточнили, что российская сторона не имеет тяжелых вооружений на территории ЗАЭС.

Соединенные Штаты и несколько европейских государств запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине на 24 августа. Об этом журналистам сообщил в среду, 17 августа, источник во всемирной организации. В прошлый раз Совбез ООН собирался для обсуждения эскалации конфликта на территории Украины в прошлый четверг, 11 августа, по инициативе российской стороны. Основной темой тогда стала ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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