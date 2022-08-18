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Москва вдвое увеличила группировку сил для тушения пожаров в Рязанской области

Лейла Алиева
Город
Москва вдвое увеличила группировку сил для тушения пожаров в Рязанской области
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил мэр Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По поручению Сергея Собянина группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, увеличена вдвое. Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А, вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды, — рассказал он.

По словам Бирюкова, всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2.

Кроме того, на помощь прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб, в которые входит уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей» — он способен подавать воду для пожаротушения со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно о небольшом задымлении в южных и юго-восточных районах столицы, которое связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС также добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

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