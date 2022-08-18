Стартовал набор участников проекта «Код будущего»
На портале государственных услуг РФ 15 августа начался набор участников проекта «Код будущего», который даст возможность старшеклассникам бесплатно освоить современные языки программирования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.
Организатором программы, которая проводится в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ», выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Принять участие в проекте могут ученики с 8-го по 11-й классы, являющиеся гражданами РФ, успешно прошедшие вступительное испытание. Доступ к онлайн-формату обучения получат жители всех регионов страны.
Программа рассчитана на два года обучения. Отмечается, что в этом году к обучению приступят не менее 100 тысяч школьников, к 2030 году программу освоят 1,2 миллиона человек.
— Дополнительные общеобразовательные программы выступают в качестве дополнительной подготовки по математике и информатике, ориентированы на повышение мотивации школьников продолжить обучение по ИТ-специальностям в высших профессиональных учебных заведениях, найти свой путь в ИТ-сфере, — отмечается в сообщении.
До этого сообщалось, что по итогам первой волны все крупные вузы России уже заполнили свои бюджетные места. Речь идет о таких вузах, как СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.