Стартовал набор участников проекта «Код будущего»

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На портале государственных услуг РФ 15 августа начался набор участников проекта «Код будущего», который даст возможность старшеклассникам бесплатно освоить современные языки программирования. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Организатором программы, которая проводится в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ», выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Принять участие в проекте могут ученики с 8-го по 11-й классы, являющиеся гражданами РФ, успешно прошедшие вступительное испытание. Доступ к онлайн-формату обучения получат жители всех регионов страны.

Программа рассчитана на два года обучения. Отмечается, что в этом году к обучению приступят не менее 100 тысяч школьников, к 2030 году программу освоят 1,2 миллиона человек.

— Дополнительные общеобразовательные программы выступают в качестве дополнительной подготовки по математике и информатике, ориентированы на повышение мотивации школьников продолжить обучение по ИТ-специальностям в высших профессиональных учебных заведениях, найти свой путь в ИТ-сфере, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что по итогам первой волны все крупные вузы России уже заполнили свои бюджетные места. Речь идет о таких вузах, как СПбГУ и МГУ. Среди инженерных вузов были названы МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Московский политехнический университет.