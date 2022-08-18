Вирусолог дал советы, как подготовиться к осеннему сезону ОРВИ

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Вирусолог и инфекционист Николай Малышев рассказал, как правильно подготовиться к сезону ОРВИ и защитить свой организм от различных заболеваний.

Эксперт отметил, что помочь укрепить иммунитет к сезону простуд поможет закаливание. Для того чтобы тело привыкло к низкой температуре, нужно начинать с обтираний прохладной водой, постепенно переходя на более холодную.

Кроме того, в летний период нужно есть как можно больше овощей и фруктов. Лучше всего подойдут те плоды, которые выросли в средней полосе России. Стоит включить в рацион вишню, крыжовник и лесные ягоды, передает Nation news.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов напомнил о необходимости вакцинации от гриппа. По его словам, прививку стоит сделать в августе, так как подъем заболеваемости может начаться в сентябре — октябре, передает ФАН.

Боли в суставах, сердечно-сосудистые заболевания, головная боль и депрессия — таков перечень недугов, с которыми человек часто сталкивается в осенний период. Об этом рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов.