Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 12 тысяч жителей ВАО переедут в новые квартиры по программе реновации

Анастасия Колоскова
Город
Около 12 тысяч жителей ВАО переедут в новые квартиры по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Каскадная улица Карта всех событий

Около 12 тысяч жителей получат квартиры в 24 новостройках, построенных по программе реновации в Восточном административном округе. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в четверг, 18 августа.

— 21 дом уже передан под заселение, а еще в трех новостройках ведется приемка квартир. Это дома по адресам улица Каскадная, владение 21, земельные участки 1 и 2, и улица 9 Мая, владение 28, земельный участок 1, — рассказал он.

По словам главы ведомства, квартиры в этих новостройках предоставят жителям, чьи дома включены в первый этап программы реновации до 2024 года.

В настоящее время на территории округа полностью завершилось расселение 35 домов, жители еще 38 находятся в процессе переезда.

В общей сложности на востоке столицы будет расселено 1062 дома. Новые квартиры получат более 209 тысяч горожан. Для возведения домов здесь подобрали 93 стартовые площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что шесть домов по программе реновации жилья в настоящее время строят или проектируют в районе Косино-Ухтомский.

Строительство Восточный административный округ (ВАО) Сергей Левкин Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте