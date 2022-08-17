Шесть домов строят и проектируют по реновации в Косино-Ухтомском

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Чёрное Озеро Карта всех событий

Шесть домов по программе реновации жилья в настоящее время строят или проектируют в районе Косино-Ухтомский. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся три здания. Жилая площадь строящейся недвижимости в районе Можайский составляет 21,047 тысячи квадратных метров. В проектировании — еще три дома, — уточнил он.

По словам руководителя ведомства, готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Первые этажи новостроек сделают нежилыми: в них разместят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Также на первых этажах домов смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Свыше 17 тысяч москвичей также получат новые квартиры в районе Очаково-Матвеевское, где реализуется большой объем строительства по программе реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новоселы уже заезжают в три дома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 66 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации.