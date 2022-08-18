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Международный кинофестиваль «Будем жить» пройдет в Москве с 18 по 25 августа

Лейла Алиева
Город
Международный кинофестиваль «Будем жить» пройдет в Москве с 18 по 25 августа
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

XI Московский международный кинофестиваль «Будем жить», приуроченный к празднованию Дня российского кино и 100-летию со дня образования СССР, пройдет в столице с 18 по 25 августа. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

Торжественная церемония открытия состоится 18 августа в 20:00 в открытом кинотеатре-шатре на Поклонной горе, где фильмом открытия к 95-летию Эльдара Рязанова станет картина «Никогда не снимай комедий». Там же 19 августа в 16:00 москвичи смогут посетить мастер-класс Анны Ханину «Актерский кастинг», а в 17:00 мастер-класс Татьяны Жуковой «Работа в кино с детьми и подростками».

Кроме того, 20 августа на Поклонной горе в 16:00 пройдет мастер-класс для юных кинематографистов «Киновселенная Марвел: как с помощью кино менять систему ценностей», а в 17:00 молодежи расскажут об инструментах социальной инженерии в кинематографе.

В заключительный день, 25 августа, в 17:00 в Центральном Доме кинематографистов пройдет круглый стол «Москва — столица креативных индустрий». В 19:00 состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля «Будем жить», на которой покажут кинокартину «Чайка» в честь 80-летия режиссера Маргариты Тереховой.

Также со 2 по 9 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» при поддержке Минкульта пройдет форум авторского кино «Зимний».

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