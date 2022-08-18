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Врач пояснила, как кондиционер может мешать нормальному сну

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснила, как кондиционер может мешать нормальному сну
Фото: shutterstock

Включенный на ночь кондиционер может воспрепятствовать нормальному сну человека и привести к заболеванию. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Во-первых, работающий прибор является дополнительным источником шума. Она подчеркнула, что шум от кондиционера часто не позволяет пользоваться им ночью. Вместо него лучше проветривать помещение в течение дня. Зимой можно включить кондиционер, чтобы несколько освежить воздух, но затем следует выключать его и ложиться спать.

— Лучше выключать, потому что шум не дает возможности спать в комфорте. Любит наш организм тепло, ему надо все равно укрыться, все равно, чтобы уснуть, свернуться калачиком, нужна температура комфортная — это 24 градуса, — отметила она в комментарии РИАМО.

В случае низкой температуры человеку также будет сложно заснуть.

Как сообщили синоптики, до 28 августа включительно температура воздуха в столице может достигать значений 26–32 градуса тепла днем. Наиболее сложным периодом станет 17–18 августа, передает «Царьград».

До этого Людмила Лапа назвала оптимальную температуру для кондиционера в квартире.

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