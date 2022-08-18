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Терапевт назвала оптимальную температуру для кондиционера в квартире

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт назвала оптимальную температуру для кондиционера в квартире
Фото: shutterstock

При использовании кондиционера в квартире необходимо настраивать устройство на уровень комфортной температуры, как правило, равный 24 градусам тепла. Об этом сообщила врач-терапевт Людмила Лапа.

Она отметила, что в этом случае при применении кондиционера не возникнет опасных последствий для здоровья.

Если температура будет слишком низкой, то повышается риск негативного воздействия на сосуды организма. Кроме того, человек может простудиться.

Терапевт также напомнила о необходимости периодически чистить кондиционеры.

— Мало кто занимается тем, что чистит свои кондиционеры или хотя бы обслуживает раз в год. Потому что их надо обязательно промывать, надо обязательно чистить, как кулеры, которыми мы пользуемся, — отметила она в комментарии РИАМО.

На территории Подмосковья сохраняется солнечная и жаркая погода. На востоке Московской области с 16 по 21 августа ввели ограничение на пребывание жителей в лесах. Из-за жары и отсутствия осадков на территории лесов области действует четвертый класс опасности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого врач-физиотерапевт Филипп Глубоков рассказал о вреде кондиционера. По его словам, кондиционеры могут нанести серьезный вред здоровью при неправильном использовании.

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