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В МВД Петербурга назвали число аварий с участием такси в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
В МВД Петербурга назвали число аварий с участием такси в 2022 году
Фото: Pexels

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назвали число аварий с участием водителей такси в 2022 году.

Так, с начала 2022 года в городе произошло 80 аварий с участием таксистов. Во время инцидентов два человека погибли, а 105 получили травмы.

При этом в ведомстве отметили, что 60 из 80 аварий случились именно по вине таксистов. Аварии с перевозчиками-лихачами привели к гибели двоих людей, а также к травмированию 73 граждан, передает издание «Невские новости».

14 августа авария с участием водителя такси произошла около одного из домов на Дворцовой набережной. Такси Kia Rio сбило женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора, передает «360».

17 августа крупная авария произошла в Лефортовском тоннеле в столице. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Момент аварии попал на видео.

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