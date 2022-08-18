Двум доходным домам в Басманном районе присвоили статус объектов культурного наследия

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

улица Новая Басманная, дом 28, строение 1 Карта всех событий

Два доходных дома в столице были взяты под охрану государства как выявленные объекты культурного наследия. Теперь здания нельзя сносить, а арендаторы не могут проводить в домах работы без согласования с городом.

Здания располагаются по адресам улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, и улица Земляной Вал, дом 7.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, а здание на Земляном Валу построено в уникальном стиле эклектики, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в рамках реставрации церкви Рождества Христова специалисты вернули фасадам здания исторический цвет. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В процессе работ реставраторы провели очистку кирпичной кладки фасадов и белого камня. Затем они точечно очистили участки здания, где были обнаружены следы биопоражения. Также специалисты произвели вычинку кирпича и покрасили фасады.