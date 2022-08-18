Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двум доходным домам в Басманном районе присвоили статус объектов культурного наследия

Полина Долганова
Город
Двум доходным домам в Басманном районе присвоили статус объектов культурного наследия
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
улица Новая Басманная, дом 28, строение 1 Карта всех событий

Два доходных дома в столице были взяты под охрану государства как выявленные объекты культурного наследия. Теперь здания нельзя сносить, а арендаторы не могут проводить в домах работы без согласования с городом.

Здания располагаются по адресам улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, и улица Земляной Вал, дом 7.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, доходный дом купца Мальцева на Новой Басманной улице отличается уникальным лепным декором, а здание на Земляном Валу построено в уникальном стиле эклектики, передали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в рамках реставрации церкви Рождества Христова специалисты вернули фасадам здания исторический цвет. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В процессе работ реставраторы провели очистку кирпичной кладки фасадов и белого камня. Затем они точечно очистили участки здания, где были обнаружены следы биопоражения. Также специалисты произвели вычинку кирпича и покрасили фасады.

дома Культура Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте