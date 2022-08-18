Психологи рассказали, какие люди добиваются успеха

Фото: Pixabay

Ученые не подтвердили связь между уровнем IQ и успешностью человека. Об этом сообщила директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.

Она пояснила, что IQ измеряет внимание, память, умение фокусироваться. Но данные вещи связаны с успешностью косвенно. Для достижения успеха нужны такие качества, как креативность и предприимчивость.

В свою очередь заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов отметил, что уровень IQ и правда влияет на будущий успех человека, но этот показатель не является основным.

— Помимо коэффициента интеллекта, есть еще практический интеллект, социальный интеллект, который зачастую у хорошистов и троечников выше, чем у отличников. В жизни успеха добиваются те люди, которые обладают оптимальным уровнем IQ, а также достаточно развитыми социальными навыками — социальный интеллект, эмоциональный интеллект и практический, — пояснил он в комментарии НСН.

О том, как натренировать память, запомнить сложные термины, номера телефонов и лекции в университете, «Вечерней Москве» рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.