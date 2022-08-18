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Синоптик рассказала, какая погода будет в Подмосковье в выходные

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказала, какая погода будет в Подмосковье в выходные
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Жаркая погода в Московском регионе сохранится до конца рабочей недели — среднесуточная температура будет превышать норму на 4 градуса. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Погодные условия формируются под влиянием антициклона, поэтому в регионе будет жарко и сухо.

— Гребень антициклона со стороны Аравийского полуострова. Солнце еще высокое, день длинный, ночные температуры высокие и среднесуточная температура превышает плюс 20 градусов, — пояснила собеседница «Радио 1».

Она добавила, что с пятницы по воскресенье на этой неделе возможны локальные кратковременные дожди, грозы. Также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Облака могут немного понизить дневной прогрев воздуха. В выходные дни температура воздуха составит 23–28 градусов.

По ее словам, в начале следующей недели антициклон восстановит свое влияние и температура вновь может превышать плюс 30 градусов.

Сильная жара сохраняется и в Петербурге. В выходные температура воздуха в Санкт-Петербурге резко поднимется до рекордных показателей, осадков в городе не ожидается. Воздух прогреется до 30–32 градусов, передает Nation News.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в конце недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое снижение температуры до 25 градусов, несмотря на сохранение аномальной жары в Центральной России.

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