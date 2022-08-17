Синоптик Волосюк рассказала, когда спадет жара в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В конце недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое снижение температуры до 25 градусов, несмотря на сохранение аномальной жары в Центральной России. Об этом в среду, 17 августа, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— В конце текущей недели атмосферные фронты, поднимаясь с юга, сумеют забросить к нам поля облаков, и в пятницу-субботу жара немного ослабеет, температура понизится до 25 градусов, и даже в южных районах столичного региона могут брызнуть короткие дожди, — заявила она.

Тем не менее до конца недели москвичам придется пережить высокое атмосферное давление до 749 миллиметров ртутного столба. Кроме того, в городе будет стоять жара вплоть до 31 градуса.

В целом температура воздуха в Московском регионе превышает многолетние нормы на 5–6 градусов. При этом жара в Центральной России сохранится до конца месяца, передает слова Волосюк ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода будет оставаться жаркой.

17 августа «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве до 18 августа. В Гидрометцентре также добавили, что в некоторых местах Москвы и области до 14:00 19 августа будет действовать «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса.