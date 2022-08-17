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«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 18 августа

Георгий Соланович

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 18 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве с 12:00 до 18:00 18 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в среду, 17 августа.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — с 12:00 18 августа до 18:00 18 августа. В дневные часы местами сильная жара — 30–31 градус выше нуля, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также добавили, что в некоторых местах Москвы и области до 14:00 19 августа будет действовать «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса.

До этого «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары действовал до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в городе установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой.

Собеседник «ВМ» отметил, что даже если после 22 августа погода начнет сильно меняться, то это пока не приведет к заметному похолоданию. Август как был теплым, так и останется, уверен Шувалов.

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