Роспотребнадзор дал рекомендации в связи с задымлением воздуха в Москве

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Москвичам следует соблюдать ряд правил на фоне задымления воздуха в городе из-за природного пожара в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

— В связи с сохраняющейся возможностью задымления населенных пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленные на исключение рисков отравлений продуктами горения, — говорится в сообщении.

Так, горожанам следует ограничить пребывания детей на игровых площадках и время прогулок в дошкольных учреждениях, отложить занятия спортом и работы на открытом воздухе, использовать на улице медицинские маски.

Кроме того ведомство рекомендовало регулярно проводить влажные уборки помещений и употреблять побольше жидкости. Для этого подойдут минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники или зеленый чай.

При появлении таких признаков как одышка, кашель или бессонница жителям следует обратиться к врачу, добавили в ведомстве.

До этого в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что причинами неприятного запаха в Москве является действующий природный пожар в Рязанской области.

Кроме того, стало известно, что группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое.