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Мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал собутыльника на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в ходе пьяной ссоры зарезал собутыльника на севере столицы
Фото: пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве
Россия, Москва, улица Ивана Сусанина Карта всех событий

Мужчина убил собутыльника после ссоры на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 18 августа.

По ее словам, на улице Ивана Сусанина мужчины распивали спиртные напитки и между ними вспыхнула ссора. Мужчина 1975 года рождения ударил собеседника 1978 года рождения лезвием в грудь и в бок. От полученных колото-резаных ран пострадавший скончался.

По факту преступления подозреваемого задержали по горячим следам, так как он находился в том же помещении.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Другое убийство произошло в Санкт-Петербурге. Порноактрису и блогера Анастасию Гришман зарезал собственный молодой человек.

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