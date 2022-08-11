Убийца порноактрисы сделал неожиданное заявление на допросе

Фото: Соцсети Анастасии Гришман

Д. Чернышев, молодой человек и убийца порноактрисы и блогера Анастасии Гришман рассказал, что погибшая сама просила его расправиться с ней. Об этом стало известно в четверг, 11 августа.

По словам 24-летнего мужчины, Гришман сошла с ума и несколько раз просила убить ее. Подруга убитой подтвердила эту версию, сказав, что Чернышев согласился пойти на преступление только после третьей просьбы.

Как сообщили в «Комсомольской правде», после этих заявлений у следствия появились вопросы и к самой подруге. Есть подозрение, что подруга убитой и Чернышов находятся в сговоре.

В четверг, 11 августа, появилось видео, на котором молодой человек погибшей рассказывает подробности о совершенном им преступлении.

О трагедии стало известно 9 августа, когда подруга убитой обратилась в полицию из-за рассказа молодого человека Гришман о совершенном преступлении. Позже порноактрису обнаружили мертвой в собственной квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге со множественными колото-резаными ранами.

В среду, 10 августа, подозреваемого задержали. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».