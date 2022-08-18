В АТОР назвали сроки получения финской визы

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В связи с ужесточением правил и планируемого резкого сокращения Финляндией количества выдаваемых виз для россиян срок их получения может увеличиться до четырех или пяти месяцев. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Ожидание записи на подачу заявления на финскую визу значительно увеличится. Сейчас в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финского шенгена, местные турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября, — говорится в сообщении.

При этом суммарно время ожидания оформления визы на данный момент составляет два с половиной месяца, а доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет. Однако в любом случае стоит подавать заявку на получение финской визы — визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала поездки, передает РИА Новости.

До этого эксперты объяснили, в каких консульствах российским туристам можно оперативнее получить шенгенскую визу. Так, быстрее всего в настоящее время выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты.