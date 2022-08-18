Собянин выделил грант на поддержку XVI конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столица поддержит проведение XVI конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Постановление о выделении гранта на эти цели Российскому книжному союзу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» был организован еще в 2007 году. Он призван популяризовать чтение и книги, а также стимулировать продажи книгопечатной продукции и повысить престиж труда в сфере книготорговли.

Принять участие в конкурсе могут коллективы предприятий розничной торговли, в том числе интернет-магазины, которые реализуют книжную продукцию на столичном рынке не менее шести месяцев.

Предприятия будут соревноваться в трех группах в зависимости от объема годового товарооборота: до 10 миллионов рублей, от 10 до 50 миллионов рублей и более 50 миллионов рублей.

Победителей определит конкурсная комиссия, членов которой утвердит столичный департамент средств массовой информации и рекламы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в длинный список номинантов на Премию правительства Москвы имени Корнея Чуковского вошли авторы и переводчики 60 детских произведений.