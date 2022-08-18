Названы самые популярные направления в рамках туристического кешбэка

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В рамках туристического кешбэка россияне чаще всего ездили на курорты Краснодарского края и Крыма, популярными были и те направления, где оказывалось санаторно-курортное лечение. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что программа туристического кешбэка была направлена на стимулирование поездок в межсезонье.

— Лидировали курорты Краснодарского края и Крыма на всей протяженности действия программы. Также очень популярны были направления, где оказывается всевозможное санаторно-курортное лечение. В первую очередь это Кисловодск, Пятигорск и так далее. Также были популярны экскурсионные направления: поездки в Москву, Петербург, Казань, — сообщил Уманский в комментарии НСН.

Он также добавил, что в рамках туристического кешбэка были популярны поездки на короткую дистанцию от места жительства россиян на выходные дни. Часто жители России отправлялись в соседние регионы.

Ранее в АТОР сообщили, что Тверская область стала самым популярным направлением загородного отдыха у жителей Москвы. Также москвичи часто посещают Калужскую, Рязанскую, Владимирскую и Ярославскую области, передает МИР 24.

До этого корреспондент «Вечерней Москвы» Игорь Синельников в рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» посетил Мурманск и рассказал об основных достопримечательностях города.