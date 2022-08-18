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Инвесторы построят три спорткомплекса в ЗАО, ЮЗАО и Зеленограде

Анастасия Колоскова
Город
Инвесторы построят три спорткомплекса в ЗАО, ЮЗАО и Зеленограде
Фото: gov.spb.ru
Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

Москва с начала года по итогам проведения аукционов заключила с инвесторами договоры льготной аренды земельных участков для строительства трех физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Москва заинтересована в появлении новых спортивных объектов и стремится создать для инвесторов максимально выгодные условия. Они могут принять участие в торгах по аренде земельных участков с начальной ценой 1,5 процента от кадастровой стоимости. По результатам таких конкурентных процедур с начала года были заключены три договора, по которым предприниматели смогут возвести спортивные комплексы на западе, юго-западе столицы и в Зеленограде общей площадью 12 тысяч квадратных метров, — отметил он.

Согласно условиям договоров, спорткомплексы на улице Адмирала Лазарева площадью три тысячи квадратных метров и на Боровском шоссе площадью 3,9 тысячи квадратных метров будут построены за 4 года и 10 месяцев. Еще один объект, который расположится на улице Александровке в Зеленограде площадью 5,1 тысячи квадратных метров сдадут в течение пяти с половиной лет.

Так, в Ново-Переделкине появится физкультурно-оздоровительный комплекс с детским спортклубом, тренажерным залом и спа-комплексом, который обеспечит возможность для занятий спортом порядка шести тысячам жителей района. Помимо этого, в районе построят стадион с трибунами и бассейн на открытом воздухе возле действующего фитнес-клуба в Крюкове.

Начало строительства объектов в Ново-Переделкине запланировано на первый квартал 2023 года, а завершение — на второй квартал 2024 года. В Зеленограде спорткомплекс возведут до конца 2024 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Нижегородском районе на территории бывшей промзоны построят спорткомплекс с футбольным полем.

Спорт Строительство Зеленоград Район Ново-Переделкино Москва
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