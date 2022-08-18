Автоэксперт оценил возвращение иранских машин на российский рынок

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В Россию возвращается крупнейший иранский автопроизводитель — концерн Iran Khodro. Смогут ли иранские машины в нынешних условиях вызвать интерес у российских покупателей, рассказал главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев.

По словам автоэксперта, даже если иранский автопроизводитель вернется на российский рынок, то его присутствие будет малозаметным.

— Нужно сразу учитывать, что объемы, если даже они вернутся, будут минимальными. То есть они не смогут по количеству продаваемых автомобилей конкурировать с другими производителями. Как российскими — УАЗ и АвтоВАЗ, так и с китайскими брендами, которые сегодня все более захватывают наш рынок, — рассказал он в комментарии ФАН.

Кроме того, иранские автомобили уступают по дизайну и оснащению.

Иранская компания Iran Khodro, занимающаяся производством автомобилей, уже в этом году может начать вести бизнес в России. Об этом сообщил гендиректор предприятия Мехди Хатиби во вторник, 16 августа.