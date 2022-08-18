Диетолог перечислила продукты, провоцирующие целлюлит

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Бороться с целлюлитом нужно не только с помощью физических тренировок, также необходимо правильное питание. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Так, специалист советует включить в рацион как можно больше морепродуктов, свежих фруктов, овощей и пить не менее двух литров воды в день. Также необходимо отказаться от слишком сладкой и жирной пищи.

— Большое количество сахара, как и большое количество соли, способствует задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что вызывает неровный рельеф. Кроме того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира, усугубляют жировые отложения, — подчеркнула диетолог.

При этом соблюдение диеты не поможет решить проблему с целлюлитом полностью, для этого важен комплексный подход, пишет «Москва 24».

До этого эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какое средство наиболее эффективно в борьбе с целлюлитом. По ее словам, неровности кожи — это признак застоя в лимфатической системе организма, нарушения обмена веществ и неправильного питания.