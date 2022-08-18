Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Японские ученые установили, что смертность от травм взаимосвязана с группой крови

Ирина Игнатенко
Общество
Японские ученые установили, что смертность от травм взаимосвязана с группой крови
Фото: depositphotos

Специалисты Японского общества абдоминальной неотложной медицины узнали, что шанс выжить после тяжелой травмы зависит от группы крови.

Ученые установили, что группа крови влияет на выживаемость после серьезных увечий.

Специалисты провели анализ сотни медицинских карт пациентов из местных больниц и установили определенную закономерность. Так, обладатели первой группы крови чаще умирали после получения серьезных травм, передает ФАН.

По мнению ученых, на это может влиять свертываемость крови. Исследование специалистов поможет медикам в дальнейшем учитывать этот факт при госпитализации и оказании помощи людям с первой группой крови.

Проблемы с лишним весом и хронический панкреатит могут стать причиной диабета. Врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова рассказала «Вечерней Москве» о том, какие группы людей наиболее подвержены этой болезни.

Здоровье Ученые Кровь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте