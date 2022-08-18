Японские ученые установили, что смертность от травм взаимосвязана с группой крови

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Специалисты Японского общества абдоминальной неотложной медицины узнали, что шанс выжить после тяжелой травмы зависит от группы крови.

Ученые установили, что группа крови влияет на выживаемость после серьезных увечий.

Специалисты провели анализ сотни медицинских карт пациентов из местных больниц и установили определенную закономерность. Так, обладатели первой группы крови чаще умирали после получения серьезных травм, передает ФАН.

По мнению ученых, на это может влиять свертываемость крови. Исследование специалистов поможет медикам в дальнейшем учитывать этот факт при госпитализации и оказании помощи людям с первой группой крови.

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