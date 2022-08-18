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Собянин рассказал об участии Москвы в тушении пожаров в Рязанской области

Полина Долганова
Город
Собянин рассказал об участии Москвы в тушении пожаров в Рязанской области
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица вдвое увеличила количество техники и специалистов для тушения лесных пожаров в Рязанской области. Об этом в четверг, 18 августа, глава города написал на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что для тушения пожаров Москва дополнительно направила два вертолета Ка-32А, которые способны сбрасывать до пяти тонн воды за раз.

— Во взаимодействии с МЧС России к работе привлечены три вертолета, два самолета Ил-76 и два самолета Бе-200 авиаотряда МЧС России. Также на помощь соседнему региону отправили отряды поливомоечной техники и уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей», — написал Собянин.

Он добавил, что столичную группировку сил по локализации огня возглавит глава департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Юрий Акимов.

Глава города подытожил, что очаги возгорания были также обнаружены под Владимиром. Туда направили 30 единиц техники и 90 спасателей.

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду. По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес. Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

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