«Не жечь траву»: эксперт рассказал о правилах пожарной безопасности в жару

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперт в области пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о правилах безопасности в жаркую погоду.

По его словам, самым опасным местом в жаркую погоду является лес. Также высока вероятность пожаров в регионах, в которых присутствует засуха и введены особые противопожарные режимы. В данном случае нельзя ездить в лесу, жечь траву и сухие ветки деревьев.

— Ветер чуть-чуть усилится — и человек не сможет справиться с огнем, сожжет не только свой дом, но и дачи соседей. С учетом удаленности пожарных частей от дачных поселков, как правило, пожарные приезжают к головешкам, — объяснил Калужин.

О том, что еще запрещено делать и какие меры предпринять в случае пожара — в материале «ВМ».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что ветер продолжит нести запах гари и смог в столицу по меньшей мере в ближайшие 36–48 часов. В связи с этим дымка над городом может сохраниться до воскресенья, 21 августа. При этом если специалисты не смогут справиться с пожарами в Рязанской области, то дымка будет уходить на восток Подмосковья и на Владимирскую область.