Синоптик Тишковец сообщил, когда рассеется дымка над Москвой

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ветер продолжит нести запах гари и смог в столицу по меньшей мере в ближайшие 36–48 часов. Из-за этого дымка над городом, вероятнее всего, сохранится до воскресенья, 21 августа. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Утром 18 августа москвичи почувствовали неприятный запах гари. В столичном главке МЧС сообщили, что его причиной является действующий природный пожар в Рязанской области.

По словам собеседника «ВМ», продукты горения этого возгорания за несколько часов доносит до столицы юго-восточный ветер. Ситуация продлится не менее полутора–двух суток.

— Такой ветер сохранится в ближайшие 36–48 часов. После чего в воскресенье он сменится на южный. Если к этому моменту с пожарами в Рязанской области не справятся, то дымка будет уходить на восток Подмосковья и на Владимирскую область, — пояснил Тишковец.

В связи с задымлением воздуха Роспотребнадзор рекомендует москвичам ограничить пребывание детей на игровых площадках и время прогулок в дошкольных учреждениях, отложить занятия спортом, не работать на открытом воздухе и использовать на улице медицинские маски.