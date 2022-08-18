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Кадыров заявил, что Украина напичкана фашистской идеологией

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров заявил, что Украина напичкана фашистской идеологией
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с момента распада Советского Союза Украину пичкали фашистской идеологией, что спровоцировало трагедию. Такое мнение он выразил в четверг, 18 августа, на своей странице в Telegram.

— Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР. Кроме того, в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей, — заявил политик.

Он добавил, что Запад все еще хранит молчание по данному поводу, включая те страны, которые пострадали от действий Третьего рейха.

Кадыров подытожил, что единственная страна, которая не отмалчивается, — это Россия.

До этого Кадыров обрушился на Запад с критикой, обвиняя его в духовном разложении и аморальности. Так он прокомментировал недавние события в Ванкувере, где четырехлетний ребенок совершил трансгендерный каминг-аут. По словам главы Чечни, западные страны находятся на грани духовного вымирания.

Украина Нацизм Рамзан Кадыров
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