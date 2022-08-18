«Наконец поднимает голову»: Машков отметил успехи России в условиях кризиса

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Актер Владимир Машков, который известен своей патриотической позицией и активной поддержкой российской спецоперации на Украине, высказался о возрождении свой родной страны после долгого периода унижений.

— Сейчас мы живем в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране. Которая наконец поднимает голову после многих десятилетий унижения. Мы сильные, умные, талантливые люди, — заявил артист.

Он подчеркнул, что отменить Россию невозможно, и отметил отсутствие инструментов для этого, а также безрезультатность подобных попыток.

Машков убежден, что санкционное давление на страну рано или поздно закончится и обнаружится ужас их последствий, которые будут включать разрыв многонациональных связей.

— Политические решения некоторых стран приведут к аду. Это ад в душе, в сознании, — приводит слова актера «КП».

В середине июня Владимир Машков посетил Луганск в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе». Артист представил луганчанам фильм «Движение вверх», в котором сыграл одну из главных ролей. После сеанса Машков пообщался со зрителями.

Актер поделился своим взглядом на жизнь: он считает, что сейчас мир разделился на людей и нелюдей. Из-за вторых нам всем приходится жить в этой непростой ситуации.