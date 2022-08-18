Шесть корпусов первого ЖК построят в составе «ЗИЛ-Юг»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

На территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ-Юг» специалисты возведут шесть корпусов первого жилого комплекса. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Все корпуса будут выполнены в схожей стилистике. Образ зданий складывается из светлых тонов стеклофибробетонных панелей, а также прямых и строгих форм. При этом застройка складывается из разных по типологии и форме зданий, что позволяет создать визуально насыщенное и сомасштабное человеку городское пространство, — отметил он.

Так, первый ЖК состоит из пяти надземных корпусов высотой от одного до 28 этажей с пристроенными частями. На первых этажах будут расположены помещения под аренду, рестораны и кафе. Для корпусов 2, 4 и 11 используют панели с вкраплением натуральной каменной крошки, частично рустованные, а один из корпусов выполнят в виде неправильного треугольника с ячеистой структурой.

Уточняется, что комплекс построят по адресу Автозаводская улица, владение 23/66, Даниловский район.

Также Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на Автозаводской улице, для отделки которого будут применяться панели цвета «юрского известняка».