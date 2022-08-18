Чем смог опасен для здоровья

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Повышенная концентрация гари и дыма в воздухе в связи с участившимися случаями пожаров в лесах может привести к сбоям в работе организма человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, кто находится в группе риска и что необходимо предпринять, чтобы минимизировать влияние.

Как рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, химический состав дыма включает в себя крупные и мелкие частички золы и сажи. Последние по размеру достигают всего лишь 2,5 микрона, что позволяет им проникать глубоко в дыхательные пути человека.

— В составе дыма содержатся такие органические соединения, как оксид водорода и оксид углерода, а также другие соединения, которые могут представлять определенную опасность для организма человека, — подчеркнула Романенко.

По словам врача, в группе риска находятся:

страдающие хроническими заболеваниями легких (хронический бронхит, бронхиальная астма);

имеющие аллергические и сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца);

гипертоники:

дети;

пожилые люди.

— Все они могут испытывать дискомфорт, из-за того что крупные частички сажи провоцируют ощущение першения в горле, слезотечение, заложенность и дискомфорт в носу, — пояснила специалист.

Романенко отметила, что подобные условия могут провоцировать и более глубокие сбои в работе организма, среди которых:

нарушение дыхания;

обострение аллергий;

скачки артериального давления.

Все это, по словам врача, свидетельствует о необходимости минимизировать время нахождения на улице, если там наблюдается повышенная концентрация смога.

— Также рекомендуется не проветривать помещения, а использовать для очистки воздуха такие системы, как ионизаторы, кондиционеры и увлажнители воздуха, — рассказала Романенко.

Кроме того, специалист рекомендовала делать влажную уборку в помещении.

— Если вы вынуждены выходить из дома, то необходимо использовать респираторы и маски, — предупредила терапевт.

При использовании маски в качестве средства защиты от гари и сажи Романенко рекомендовала смочить ее водой, в этом случае защита дыхательных путей человека будет выше. Однако дышать станет тяжелее, поэтому лучше использовать респираторы и воздержаться от прогулок.