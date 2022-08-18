Шеф-повар рассказал, как правильно мыть лисички

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Шеф-повар ресторана Андрей Колодяжный рассказал, как правильно мыть лисички.

— После того как вы принесли лисички домой, собрали их в лесу или купили на рынке, их нужно обязательно перебрать, очистить от лесного мусора — хвои, мха, листьев, палочек. Очень удобно залить лисички большим количеством холодной воды. Тогда тяжелый мусор осядет на дно, а листья и хвою можно выбрать руками, — рассказал он в комментарии aif.ru.

Затем грибы нужно аккуратно промыть, убрать подгнившие части.

Для страховки грибы можно отварить в слегка подкисленной воде в течение десяти минут, тогда при жарке лисички не потеряют цвет. Обжаривать грибы лучше на смеси растительного и сливочного масла.

До этого врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в каком виде полезнее употреблять лисички. По словам специалиста, грибы можно включать в рацион в разном виде: жареном, вареном, тушеном, сушеном и соленом.