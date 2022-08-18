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Собянин: В этом сезоне 300 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Полина Долганова
Город
Собянин: В этом сезоне 300 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об удобстве павильонов «Здоровая Москва». Об этом в четверг, 18 августа, он написал на своей странице в Telegram.

По словам главы города, в павильонах горожане могут без предварительной записи проверить основные параметры здоровья и при необходимости пройти углубленное обследование.

Мэр напомнил, что на сегодняшний день в столице открыто 46 павильонов. В них в текущем сезоне обследовались 300 тысяч москвичей. Около 230 из них отправились на дополнительные исследования по причине выявленных факторов риска, подытожил Собянин.

Седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям» состоится 20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон».

Рассказывать о принципах здорового образа жизни москвичам будут главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников, врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный и другие. Также на мероприятии выступит телеведущая Юлия Барановская.

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