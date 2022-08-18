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Восемь килограмм наркотиков изъяли у мужчин в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Восемь килограмм наркотиков изъяли у мужчин в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Липкинское шоссе Карта всех событий

В подмосковных Мытищах у двух мужчин изъяли восемь килограмм наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 18 августа.

По ее словам, сотрудники МВД при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали 34-летнего и 41-летнего подозреваемых в торговле наркотиками у дома на Липкинском шоссе.

При задержании у мужчин изъяли восемь килограмм наркотика, расфасованного по 14 сверткам. Экспертиза показала, что как минимум два килограмма являются метилэфедроном. Остальная партия все еще исследуется.

Позже, в телефоне одного из задержанных была обнаружена переписка с координатами места закладки. По словам злоумышленников, они приобрели наркотики через один из мессенджеров с целью их дальнейшей продажи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств». Фигуранты на данный момент заключены под стражу.

Другую партию наркотиков изъяли у молодого человека 15 августа на юго-востоке Москвы.

Подмосковье Мытищи МВД Наркотики Уголовные дела
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