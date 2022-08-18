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СМИ: США тайно поставляют Украине противорадиолокационные ракеты

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: США тайно поставляют Украине противорадиолокационные ракеты
Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки. Об этом в четверг, 18 августа, сообщило американское издание Business Insider.

Уточняется, что сведения об использовании на Украине американских ракет для обнаружения и уничтожения средств радиолокации появились еще в начале августа. При этом их распространяли российские блогеры, обнаружившие на местах обломки высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile).

— Мы включили в поставки ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолетов и оказывать воздействие на российские радары, — рассказал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По данным американского издания, Украина получает ракеты AGM-88 HARM, но они не окажут существенного воздействия, так как авиация в спецоперации не стала решающим фактором, пишет ТАСС.

До этого конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что США совершают большую ошибку, продолжая вмешиваться в ситуацию на Украине, напрямую не связанную с вопросами нацбезопасности.

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