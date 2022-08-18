Эрдоган приехал во Львов для встречи с Зеленским и Гутеррешем

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Турецкий лидер Тайип Эрдоган приехал во Львов, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает издание Yeni Şafak.

— Последняя минута: президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов по приглашению Владимира Зеленского, — цитирует сообщение газеты РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах во Львове со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем может высказать предложение о временном прекращении огня на Украине, а также о том, что Анкара может быть посредником при обмене пленными между Киевом и Москвой. Об этом сообщает телеканал NTV в четверг, 18 августа.

Кроме того, стало известно, что Эрдоган планирует предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

При этом телеканал CNN Turk со ссылкой на источник отмечает, что украинский и российский лидеры могут провести встречу для того, чтобы определить «дорожную карту» по Украине.