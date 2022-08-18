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Зарубежные фильмы начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров

Анастасия Колоскова
Общество
Зарубежные фильмы начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров
Фото: Властелин колец: Братство кольца. 2001 год

Несколько известных зарубежных кинолент исчезли из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Так, для зрителей теперь недоступны фильмы «Властелин колец» Питера Джексона, «Интерстеллар» Кристофера Нолана, «Маска», «1+1», а также сериалы «Клон» и «Друзья».

— Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени: к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны, — пояснили ситуацию изданию представители онлайн-кинотеатра.

В сервисе также отметили, что, хотя популярные проекты и исчезли, видеотека продолжает расширяться за счет новых позиций.

Другие представители индустрии пояснили, что задержка переговоров о правах на показ старых кинолент может происходить из-за особых условий исполнения обязательств перед правообладателями, которые вступили в силу в конце мая.

До этого сообщалось, что XI Московский международный кинофестиваль «Будем жить», приуроченный к празднованию Дня российского кино и 100-летию со дня образования СССР, пройдет в столице с 18 по 25 августа.

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