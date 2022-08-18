Овечкин рассказал о хоккейном турнире в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Турнир «Кубок Овечкина» в Красногорске помог детям проявить себя на хорошем уровне и увидеть звезд мирового хоккея. Об этом сообщил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

При этом он выразил благодарность властям региона за помощь в организации турнира.

— Спасибо Подмосковью и губернатору Андрею Воробьеву за его помощь, совместными усилиями мы сделали турнир. Думаю, он станет ежегодным, каждый год мы пытаемся его улучшить и сделать более красивым, — отметил он в комментарии «360».

Спортсмен отметил, что понимает чувства, которые испытывают юные спортсмены, выходя на лед с поколением Вячеслава Фетисова и остальных именитых на весь мир игроков. Этот момент они запомнят на всю жизнь, заключил Овечкин.

Турнир по футболу на Кубок Игоря Акинфеева пройдет в Бронницах в конце августа. Участниками турнира станут шестнадцать команд из Московской области, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.