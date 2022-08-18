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Эксперты рассказали, какие стройматериалы будут дешеветь

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты рассказали, какие стройматериалы будут дешеветь
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, цены на какие стройматериалы будут снижаться.

Как сообщил владелец строительной компании Максим Лазовский, на данный момент ощутимо подешевели материалы категории «общестрой»: металл, древесина, газобетонный блок. В среднем, как уточняется, они упали в цене на 15 процентов.

Например, древесину можно приобрести по 16 тысяч рублей за кубометр (в 2021-м она стоила 19–20 тысяч рублей). Металл в 2021 году оценивался в 85 тысяч рублей за тонну, а сейчас — 50–60 тысяч рублей.

Среди причин снижения цен — успешное импортозамещение, а также снижение спроса. Сейчас самое время возводить «коробку» дома, стены и прочее, для чего нужны общестроительные материалы.

Спрос восстанавливается, поэтому и материалы могут начать расти в цене осенью, отметил он в комментарии Life.ru. Руководитель управления разработки продукта Александр Пегушин также отметил, что снизились цены на арматуру, металлопрокат, утеплитель и кирпич.

Общая стоимость ремонта жилплощади в стране выросла почти на треть. При этом материалы для отделки подорожали за год на 10–15 процентов, мебель — на 15–80 процентов, а некоторые сметные работы — двукратно.

О том, как обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко.

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