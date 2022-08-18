Эксперт посоветовал воздержаться от уличных тренировок из-за смога

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Из-за смога, вызванного пожарами в Рязанской области, следует отложить тренировки на улице и в помещениях без систем фильтрации воздуха. Об этом заявил спортивный тренер Денис Помазной.

— Как тренер говорю, что лучше воздерживаться от тренировок. Тут лишний раз опасно на улицу выходить. Если действительно смог на улице, то надо закрыться дома, еще и тряпку повесить мокрую. Тем более говорить про занятия на улице — надо полностью воздержаться от этого, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Продолжать тренировки можно только в тех помещениях, где установлена система фильтрации воздуха, уточнил он. Помазной отметил, что при занятиях под открытым небом также важно учитывать температурные показатели — не стоит тренироваться на улице в сильную жару.

Запах и смог, вызванные лесными пожарами в Рязанской области, стали ощущать 17 августа жители Москвы и Подмосковья. На территории региона действовали три очага природных пожаров, их общая площадь составляет 181 гектар, передает ФАН.

Повышенная концентрация гари и дыма в воздухе в связи с участившимися случаями пожаров в лесах может привести к сбоям в работе организма человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, кто находится в группе риска и что необходимо предпринять, чтобы минимизировать влияние.