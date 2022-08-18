Соседов раскрыл причину ухода Нагиева из шоу «Голос»

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Шоумен и актер Дмитрий Нагиев не будет принимать участие в новом сезоне шоу «Голос 60+» в роли ведущего, так как для него это уже пройденный этап. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

— Равноценно заменить Нагиева она (актриса и ведущая Лариса Гузеева — прим. «ВМ»), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него. Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много, — прокомментировал Соседов.

Он также выразил надежду, что вскоре вновь увидит актера в другом, более выигрышном шоу. Соседов отметил, что Нагиев сделал правильный выбор, уйдя с этой телевизионной программы, передает News.ru.

16 августа стало известно, что новой ведущей телепроекта на Первом канале будет Лариса Гузеева. По ее признанию, данное предложение стало для нее неожиданностью.

Она отметила, что включаться в «раскрученные проекты всегда очень сложно», так как нового человека при всех его заслугах всегда будут сравнивать с предшественниками.