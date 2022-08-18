Какие продукты опасно есть после истечения срока годности

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Существует ряд продуктов, которые лучше выбросить после окончания срока хранения. Например, к таким продуктам относится незамороженная рыба и фермерская кисломолочная продукция. Однако есть и такие продукты, которые могут храниться дольше указанных на упаковке сроков. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, некоторые молочные продукты можно употреблять после окончания срока годности.

— Если молоко цельное и оно начало бродить, его можно съесть в виде простокваши. Простокваша может быть молодой, приятной на вкус, а дальше будет с кислинкой, но все равно человек не отравится. То же самое с кефиром: молодой кефир будет слабить, а более крепкий — обладать закрепляющим действием, — отметила диетолог.

Обратная ситуация — с натуральной кисломолочной продукцией, уточнила Соломатина. Купленные на рынке фермерский творог или сметана долго не хранятся и способны вызвать отравление в случае употребления просроченного продукта. То же самое касается свежих сыров вроде моцареллы, отметила специалист.

Употребление просроченной рыбы также может быть чревато последствиями, заметила врач.

— С рыбой все сложно, тут рисковать не стоит, если она не замороженная. В рыбе и морепродуктах очень быстро появляются токсины, будет тяжелое отравление. Даже иногда бывает, что срок годности не вышел, но ненадлежащее хранение может привести к серьезным отравлениям, — предупредила эксперт.

Продукты в вакуумной упаковке и консервы имеют запас по сроку годности, но важно соблюдать все условия хранения, подчеркнула врач.

— У продукта в вакуумной упаковке есть срок годности, но если он хранился правильно, этот срок может быть увеличен на день-два. То же самое с консервами: если они хранятся три года, то нестрашно, если месяц еще полежат. Но иногда бывает, что продукты хранятся с нарушениями: например, в вакуумной упаковке лежат в тепле. Нельзя есть консервы, которые подверглись ударам, даже в пределах срока годности, — объяснила диетолог.

Мясо или курицу можно положить в морозилку, там они сохранят свои свойства до полугода, отметила Соломатина. Однако лучше не класть их на последних сроках: неизвестно, соблюдались ли условия хранения в магазине. Если они не соблюдались, мясо может испортиться даже в холоде, предупредила диетолог.