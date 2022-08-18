«Руки прочь от Курбана»: Миро заступилась за оскорбленного экс-мужа Бородиной

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Телеведущая Ксения Бородина и ее бывший муж Курбан Омаров в очередной раз устроили перепалку в социальных сетях. На защиту мужчины неожиданно встала блогер Лена Миро.

Бородина обвинила экс-супруга в том, что тот совсем не видится с их общей дочерью Теоной. Бизнесмен в свою очередь попытался оправдаться, заявив, что сейчас ему сложно с девочкой и он ждет, пока наследница подрастет.

Миро же опубликовала пост в поддержку Омарова. Она отметила, что считает мужчину хорошим отцом. А также выразила мнение, что бизнесмен таким образом заботится о чувствах дочки, которая сейчас находится под сильным влиянием матери.

— Каким бы он ни был мужем, бизнесменом, отец он образцово-показательный. Руки прочь от Курбана в этом вопросе. Прав тут он, а не любительница турецких сериалов, — цитирует блогера teleprogramma.pro.

11 августа сообщалось, что Курбан Омаров купил квартиру в Москве стоимостью около 150 миллионов рублей. Риелтор Роман Караваев считает, что объект находится на окраине города или недалеко от МКАД.