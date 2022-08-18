Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые встретят любовь этой осенью

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Этой осенью кого-то может затянуть в бурный роман, а кто-то найдет свою тихую гавань. Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых найдут свою вторую половинку в предстоящих сентябре-ноябре.

Специалисты по звездному небу уверены, что Рыбы осенью смогут взглянуть на свое окружение по-другому. У них появится отличная возможность завести роман с другом или подругой. Главное не упустить возможность.

В начале сентября у Весов настанет переломный момент. Представителям стихии воздуха предстоит расстаться со своим нынешним партнером. Причины могут быть разные: отсутствие перспектив, остановка на одном месте и так далее. Однако переживать не стоит — на горизонте их ждут новые отношения.

Львам осенью следует быть аккуратнее и избирательнее. Не стоит бросаться на первого встречного и считать, что вторая половинка найдена. Представителям этого знака зодиака необходимо плыть по течению, которое принесет их к настоящей любви.

Скорпионов ждет открытие на многолюдной вечеринке. Оно принесет перспективное любовное знакомство, которое захватит их с головой. А все потому, что любви в их жизни не было давно. передает Life.

Представители разных знаков зодиака по-разному воспринимают отношения. Так, одни будут хранить верность до конца, другие уйдут при первой же возможности. Специалисты составили рейтинг самых верных представителей зодиакального круга.