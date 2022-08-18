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Благотворительная площадка «Дорога домой» откроется в Музее Победы

Лала Манушакян
Город
Благотворительная площадка «Дорога домой» откроется в Музее Победы
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Благотворительная площадка «Дорога домой» откроется 20 августа в Музее «Г.О.Р.А.» в рамках ежегодного фестиваля «День фронтовой собаки». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в четверг, 18 августа.

— Ее организаторами станут представители отдела содержания безнадзорных животных (Приют в Солнцеве) ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». Сотрудники приюта подробно расскажут о своей деятельности и познакомят с животными, которые сейчас острее всего нуждаются в добрых и отзывчивых сердцах, — говорится в сообщении.

Новых хозяев 20 августа, как уточняется, будут ждать два питомца. Это «невозможно серьезный, но очень добрый» Степан, а также «нежная и ласковая» София. Гости смогут пообщаться с собаками и поговорить с представителями приюта.

18 августа столичный комплекс городского хозяйства пригласил москвичей на фестиваль питомцев из городских приютов, который проведут на ВДНХ в канун Всемирного дня бездомных животных, традиционно отмечаемого в третью субботу августа.

Мероприятие состоится в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» на площадке летнего кинотеатра-лектория в пятницу, 19 августа. Время проведения — с 12:00 до 16:30.

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