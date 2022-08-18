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Площадка фестиваля «Спасская башня» откроется на ВДНХ 19 августа

Александр Афонин
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Площадка фестиваля «Спасская башня» откроется на ВДНХ 19 августа
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В период с 19 августа по 4 сентября на ВДНХ будет работать дневная площадка XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе выставки.

— Гости ВДНХ увидят показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу. Для детей подготовили отдельную программу с интерактивами и анимацией, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатором работы площадки стал Центр национальных конных традиций. Гостей будут ждать различные мероприятия, направленные на развитие и популяризацию видов конного спорта, а также концертные выступления российских и иностранных артистов.

Открытие фестиваля, как уточняется, состоится 19 августа. Москвичи смогут увидеть выступление пограничного ансамбля ФСБ, показательные выступления участника фестиваля из Германии Мартины Штеммлер-Герусель, а также всадников Кремлевской школы верховой езды.

До этого сообщалось, что ВДНХ станет второй официальной площадкой фестиваля «Спасская башня — 2022». Основная цель проекта — популяризация военной культуры, возрождение уже забытых ритуалов и традиций, сохранение исторических культурных ценностей.

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