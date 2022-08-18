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Минцифры: Проверки бизнеса планируют перевести осенью в онлайн-режим

Александр Афонин
Экономика
Минцифры: Проверки бизнеса планируют перевести осенью в онлайн-режим
Фото: Pixabay

Запуск технологии, позволяющей проводить проверки бизнеса удаленно, запланирован на сентябрь. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Минцифры.

— Для уменьшения административной нагрузки на бизнес сегодня активно внедряются цифровые инструменты в сфере контроля и надзора. Одним из таких инструментов стало решение для дистанционных проверок при лицензировании, — сказал замглавы ведомства Олег Качанов.

Отмечается, что технология будет работать на базе портала «Госуслуги». Для ее получения предпринимателю необходимо будет подать заявление на получение разрешительных документов.

Далее оно поступит в систему ТОР КНД и будет обработано инспектором. По окончании обработки заявителю будет направлено уведомление, где ему укажут дату и время проверки соблюдения необходимых требований.

Затем предпринимателю необходимо скачать мобильное приложение «Инспектор» и в назначенное время через него подключиться к дистанционной проверке по ВКС. Результаты работы будут направлены в личный кабинет на госуслугах, отмечается на сайте Минцифры.

В июне президент России Владимир Путин предложил полностью отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса. Лидер напомнил, что с 2016 года правительство вносило множество мер поддержки для предпринимателей.

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